 الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34 - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 34

نور رشوان
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:48 ص | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:48 ص

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس حار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء، شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد نهارًا، لطيف على جميع الأنحاء ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح الأربعاء، إنه من المتوقع أن يكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جميع الأنحاء، وقد تصل إلى حد العاصفة على السواحل الشمالية الشرقية.
وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:
الصغرى العظمى
القاهرة 22 34
بورسعيد 19 30
الإسكندرية 20 24
شرم الشيخ 23 33
أسوان 26 38
كاترين 14 26
الإسماعيلية 20 36

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