جمعيات خيرية إنجليزية تشارك في تحدٍ جديد لمواجهة فيروس كورونا

تشارك الجمعيات الخيرية في بلدة سويندون الإنجليزية الواقعة في مقاطعة ويلتشير جنوب غرب إنجلترا، في تحدٍ جديد للتعامل مع أزمة فيروس كورونا المستمرة.

يشجع التحدي أفراد المجتمع على الخروج لممارسة الأنشطة الرياضية، مثل تمارين الضغط، والجري، ورفع الأوزان.

وبحسب الموقع الإلكتروني للبلدة "سويندون ادفيرتايزر"، سيتم إطلاق التحدي في 26 أبريل الجاري، وهو التاريخ الأصلي لماراثون لندن الأربعين المؤجل بسبب جائحة كورونا.

سيستمر التحدي لمدة أسبوع، وهو مفتوح لأي شخص من أي عمر، طالما أنهم يتبعون المبادئ التوجيهية الحكومية بشأن التمرين والتباعد الاجتماعي للوقاية من فيروس كورونا.

قالت لويز بلام، مديرة جمع التبرعات في جمعية "يوث ادفينتشر ترست"، إن الأموال التي سيتم جمعها من خلال هذا التحدي ستساعدهم على التعامل مع جائحة الفيروس التاجي، بعد إلغاء العديد من الأحداث الخيرية التي تمول الجمعيات.

وأضافت: "جمال هذا التحدي هو أنه يمكن لأي شخص أن يشارك، ويمكنه أن يفعل أي شيء يريده طالما أنه يلتزم بتوجيهات الحكومة".

واستكملت: "لدينا الكثير من المتطوعين وغيرهم من المؤيدين الذين يشاركون من خلال القيام ببعض الأنشطة مثل القفز 26 دقيقة".

وأضافت: "الطلب على الخدمات المجتمعية يتزايد بسرعة، في حين أن قدرتنا على جمع التبرعات قد انخفضت بشكل كبير. لقد كان للوباء تأثير سلبي كبير على المؤسسة الخيرية"، متابعة: "نساعد حاليًا 177 شابا من أكثر الشباب ضعفاً في بلدة سويندون ومقاطعة ويلتشير، الذين يواجهون صعوبة العيش في الظروف العادية، وقد يعيشون في بيئات ضارة أو محرومة من أساسيات الحياة".

ولفتت إلى أن "الضغوط العاطفية والعملية والمالية الإضافية عليهم وعلى أسرهم، تعني أنهم بحاجة إلى دعمنا أكثر من أي وقت مضى، وهذه الأنشطة ستساعدنا ولو قليلا".