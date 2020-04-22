أندية الدرجة الخامسة الإنجليزية تصوّت بإلغاء الموسم بسبب كورونا

صوتت الأندية المشاركة في دوري الدرجة الخامسة الإنجليزية صباح اليوم، الأربعاء، على إلغاء الموسم الكروي في الموسم الحالي 2019/2020 بسبب فيروس كورونا المستجد، كوفيد 19.

وأفاد البيان الرسمي الذي أعلنته رابطة الأندية في تلك الدرجة عبر موقعها الرسمي، أن ما يقرب من 90% من الأندية قد صوتت على إنهاء الموسم.

حتى الآن القرار النهائي لم يصدر بعد وتنتظر الرابطة الأندية التي لم تشارك في التصويت على القرار سواء مع أم ضد، حتى تكون هناك رؤية واضحة لموقف المسابقة.

وعلق المدير التنفيذي لرابطة الأندية في الدرجة الخامسة، مايكل تاترسال، على الأمر، وقال: "في الوقت الذي تصارع فيه البلاد بأكملها لمكافحة فيروس كورونا، فإن إلغاء مباريات الموسم الحالي المتبقية يعطي الفرصة للأندية من أجل تركيز جهودها على محاربة انتشار العدوى".