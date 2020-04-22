مصدر: اجتماع طارئ لأعضاء أوبك اليوم لدراسة تطورات السوق النفطية

أفاد مصدر بمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" بان المنظمة ستعقد اجتماعا طارئا مساء اليوم الثلاثاء، لدراسة ومناقشة آخر التطورات السوق النفطية في ظل تهاوي غير مسبوق للأسعار.

ونقل تلفزيون " النهار" الخاص في الجزائر عن المصدر، الذي لم يسميه، قوله إن الاجتماع سيدرس توقيف الإفراط في الانتاج لشهر أبريل الجاري.

كما أوضح ذات المصدر، أن الاجتماع سيبحث أيضا خفض إنتاج النفط قبل تطبيق اتفاق أوبك بلس.

ويفترض إن تدخل المرحلة الأولى من اتفاق أوبك بلس القاضية بخفض الإنتاج بـ9 ملايين و700 ألف برميل يوميا حيز التنفيذ بداية من أول مايو المقبل وتستمر شهرين كاملين.

من جهة أخرى، أكد الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي للرئاسة الجزائرية، محند أوسعيد بلعيد، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، أن الجزائر ما تزال " متحكمة" في الأزمة الناتجة عن الهبوط الحاد لأسعار النفط في ظل تفشي وباء كورونا.

ولفت بلعيد، خلال مؤتمر صحفي إلى أن الإجراءات الضرورية لمواجهة هبوط أسعار النفط كانت قد اتخذت خلال مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 22 مارس الماضي مضيفا بالقول " كنا نتوقع هذه الأزمة والتي احتطنا لها".

ومن جملة التدابير التي اتخذت في مجلس الوزراء المذكور، تخفيض الواردات من 41 مليار دولار إلى 31 مليار دولار، وتقليص الانفاق العام 30%، والتوقف عن إبرام عقود الدراسات والخدمات مع المكاتب الأجنبية مما سيوفر للجزائر حوالي 7 مليارات دولار سنويا، إضافة إلى تخفيض شركة المحروقات " سوناطراك" أعباء الاستغلال ونفقات الاستثمار من 14 إلى 7 مليارات دولار، بقصد الحفاظ على احتياطي الصرف.