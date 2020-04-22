دراسات: دول جنوب شرق آسيا قد تكون البؤرة الساخنة التالية لفيروس كورونا

تشير العديد من الدراسات إلى أن عشرات الآلاف من الإصابات الأخرى بفيروس كورونا المستجد، قد لا يتم اكتشافها بسبب انخفاض معدل إجراء الاختبارات في دول مثل إندونيسيا والفلبين.

وفي سنغافورة، ارتفعت الحالات بشكل كبير في الأسبوعين الماضيين، مع وجود مجموعات جديدة من الإصابات بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في مهاجع.

وارتفع عدد الإصابات بالفيروس التاجي في جنوب شرق آسيا بسرعة في الأسابيع الأخيرة، مع تزايد المخاوف بين الخبراء من أن المنطقة قد تتحول إلى بؤرة ساخنة للمرض سريع الانتشار.

وأبلغت المنطقة ككل عن أكثر من 28000 حالة حتى يوم الأحد، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز، وأظهرت البيانات مجتمعة أن إندونيسيا والفلبين وماليزيا وسنغافورة تمثل 87.9٪ من إجمالي الحالات المبلغ عنها في جنوب شرق آسيا، بحسب موقع "إن بي سي" الأمريكي.

وفي حين أن حصيلة المنطقة لا تزال بعيدة جدًا عن مئات الآلاف التي شوهدت في الولايات المتحدة وبعض الدول الأوروبية ، تشير العديد من الدراسات إلى أن عشرات الآلاف من الإصابات الأخرى يمكن اكتشافها بسبب انخفاض معدل الاختبار في دول مثل إندونيسيا والفلبين.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت الحالات بشكل كبير في سنغافورة في الأسبوعين الماضيين، حيث تم العثور على مجموعات جديدة من الإصابات بين العمال المهاجرين الذين يعيشون في مهاجع، حتى عندما تم التعامل مع الحكومة لتفشي المرض في وقت ما كنموذج دولي يتبعه الآخرون.

وقال سايمون تاي، رئيس معهد سنغافورة للشؤون الدولية، أو مركز أبحاث سنغافورة للشؤون الدولية، الأسبوع الماضي: "الحقيقة هي أن الحالات تتزايد هنا في جنوب شرق آسيا".

وقال تاي إن الحكومات يجب أن تتحرك بسرعة لاحتواء تفشي المرض: "نحن بحاجة إلى العمل؛ أرقام الاختبارات الفلبينية والإندونيسية منخفضة للغاية".

وتختلف القدرة على إجراء اختبارات الفيروس التاجي بشكل كبير عبر دول جنوب شرق آسيا، حيث تعد سنغافورة من بين الدول الأولى على مستوى العالم مع 16203 اختبارًا لكل مليون شخص، في حين أن ميانمار بعدد 85 اختبارًا فقط لكل مليون شخص من السكان، وفقًا للبيانات التي جمعها موقع الإحصاءات "وورلدوميتر".

لكن الخبراء خصوا في الغالب إندونيسيا والفلبين كدولتين يلفتان النظر ويتعرضان لخطورة بسبب العدد الكبير من السكان.

وأفادت "وورلدوميتر" بأن إندونيسيا، التي تضم رابع أكبر تجمع سكاني في العالم يزيد عن 270 مليون نسمة، أجرت حوالي 42 ألف اختبار في المجموع، وهذا يعادل 154 اختبارًا لكل مليون شخص، وهو واحد من أدنى الاختبارات على مستوى العالم، وفقًا للموقع.

وقالت السلطات الإندونيسية إنها تهدف إلى إجراء 10000 اختبار في اليوم وتوقعت أن تصل العدوى إلى 95000 مع تكثيف الاختبارات.

ونقلت وكالة رويترز عن الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، أنه وافق في الأسبوع الماضي في الفلبين على شراء 900 ألف مجموعة اختبار إضافية، بالإضافة إلى 100 ألف قيد الاستخدام بالفعل، في الوقت الذي نفذت فيه الحكومة إجراءات إغلاق صارمة، لكنها قالت إن 75٪ من الإصابات، أو حوالي 15000 شخص لم يتم اكتشافه.

قالت السلطات الإندونيسية إنها تهدف إلى إجراء 10000 اختبار في اليوم وتوقعت أن تصل العدوى إلى 95000 مع تكثيف الاختبارات.

ولكن على النقيض من ذلك، بدأت الدول المجاورة مثل سنغافورة وماليزيا في تحديد الحالات في وقت مبكر من شهر يناير، حيث ظهرت أعراض المرض على العديد من المصابين بعد زيارة إندونيسيا.