بسبب عدم اكتشاف لقاح لعلاج فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أصبحت مهمة الأطباء هي إبقاء المرضى على قيد الحياة باستخدام أجهزة التنفس الصناعي، والتي تعني فرصة جديدة للحياة للبعض، أما هناك حالات أخرى قد لا تتمكن هذه الأجهزة من إنقاذ حياتهم.

ووقف أجهزة التنفس الصناعي للمرضى هو مهمة لممرضة "خوانيتا نيتلا"، رئيسة الممرضات في قسم العناية المركزة في مستشفى "رويال فري" شمالي لندن، والتي عملت في هيئة الرعاية الصحية في بريطانيا كاختصاصية في العناية المركزة لـ16 سنة.

وتقول خوانيتا، التي تبلغ من العمر 42 عاما، إن عملها مؤلم جداً، مضيفة: "أشعر في بعض الأحيان بأني مسئولة عن موت المرضى"، وفقاً لحوار لها مع شبكة (بي بي سي).

أجهزة التنفس الصناعي تتحكم تماما في عملية تنفس المرضى، لتسبب فيروس كورونا في فشل الرئتين، ولكن تواجه الفرق الطبية قرارات صعبة جدا حول الوقت الذي ينبغي عليها أن توقف علاج المرضى الذين لا يبدون أي تحسن.

وفي أحد أيام الأسبوع الثاني من أبريل، قال الطبيب المسئول عن وحدة العناية المركزة لخوانيتا، إن واجبها الأول سيكون إيقاف علاج مريضة في الخمسينيات من عمرها مصابة بفيروس كورونا.

كانت المريضة ترقد في ردهة ذات 8 أسرة ويحيط بها مرضى آخرون، وتقول خوانيتا: "أسدلت الستائر وأطفأت أجهزة الإنذار".

وتوقف الفريق الطبي عن العمل والكلام لفترة وجيزة، ثم وضعت خوانيتا هاتفا بجانب أذن المريضة وطلبت من ابنتها أن تتكلم، وشغّلت خوانيتا الموسيقى التي طلبتها أسرة المريضة، ثم أوقفت جهاز التنفس الصناعي.

وقالت: "جلست إلى جانبها وأمسكت بيديها حتى فارقت الحياة"، وتوفيت المريضة بعد أقل من 5 دقائق من إيقاف جهاز التنفس الصناعي.

وقالت الممرضة: "رأيت أضواء جهاز المراقبة وهي تومض، ومؤشر دقّات القلب وهو يتحول إلى خط أفقي؛ مما يشير إلى توقف القلب عن العمل".

كانت ابنة المريضة ما زالت تتحدث إليها وتدعو لها عبر الهاتف، ولكن خوانيتا رفعت الجهاز وأخبرتها بأن الأمر انتهى.

تقول خوانيتا نيتلا، إن قدرتها على العناية بالمرضى الذين هم على حافة الموت ساعدها على التأقلم مع أزمة وباء كورونا.

تحاول خوانيتا وفريقها أن يرفعوا من معنوياتهم خصوصا بعد الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بالفيروس، وتتابع: "قبل بدء العمل، نمسك بأيدي بعضنا ونقول (حافظن على أنفسكن)، وتتأكد كل ممرضة من أن الجميع يرتدي القفازات والأقنعة وغيرها من الملابس الواقية بشكل صحيح".

وتقول خوانيتا: "إنه لأمر مرعب"، وتضيف: "أعاني من الكوابيس، ولا أستطيع النوم، وأشعر بقلق من الإصابة بالفيروس، الكل مصاب بالفزع".

في العام الماضي اضطرت خوانيتا إلى التوقف عن العمل لعدة شهور بعد إصابتها بالتدرن الرئوي، مما قلص قدرة رئتها، وتقول: "يقولون لي بأني لا ينبغي أن أعمل، ولكن هذا وباء خطير، ولذا أضع مخاوفي جانبا وأقوم بواجبي".