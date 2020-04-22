تقديرات: حرائق غابات أستراليا أطلقت ثاني أكسيد الكربون تفوق الانبعاثات السنوية

أفادت تقديرات حكومية بأن موسم حرائق الغابات الأحدث في أستراليا أطلق كميات من ثاني أكسيد الكربون تزيد كثيرا عن التلوث الناجم عن غازات الاحتباس الحراري في البلاد خلال عام كامل.

وانطلق ما يقدر بـ830 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي بين سبتمبر وفبراير بسبب الحرائق المدمرة، وفقا لتقدير أولي من وزارة الصناعة والعلوم والطاقة والموارد صدر هذا الشهر.

ويبلغ حجم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في أستراليا نحو 540 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون سنويا، وفقا لملخص نشرته الجامعة الوطنية الأسترالية في أكتوبر الماضي.

لكن من المتوقع أن تتعافى الغابات المعتدلة المتضررة من الحرائق بمرور الوقت، ما يؤدي إلى تراجع كبير في نسبة الكربون في السنوات القادمة، وفقا لما ذكرته الوزارة في التقرير الذي نشر هذا الأسبوع.

ووفقا للتقرير، فإن "تأثيرات تغير المناخ، بما في ذلك حالات الجفاف أو الحرائق الأكثر تواترا والأكثر حدة، يمكن أن تؤثر على قدرة الغابات على التعافي بعد الحريق".

يشار إلى أن كمية ثاني أكسيد الكربون التي أفادت التقديرات بأنها انطلقت خلال تلك الأشهر الستة هي أكثر من جميع البلدان في العالم، باستثناء الدول الخمسة الأكثر إطلاقا للملوثات: الصين والولايات المتحدة والهند وروسيا واليابان.

وبدأ موسم حرائق الغابات العام الماضي في وقت مبكر في أستراليا، حيث أسفر عن تدمير أكثر من 3 آلاف منزل وحرق 5ر12 مليون هكتار من الأراضي، وهو ما يزيد على ثلث مساحة ألمانيا.

وتوفي ما لا يقل عن 33 شخصا، من بينهم ستة رجال إطفاء، خلال موسم الحرائق، والذي وصفه رئيس الوزراء سكوت موريسون باسم "الصيف الأسود".