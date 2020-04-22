الإعلام الإيطالى يكشف تفاصيل المرحلة الثانية من إدارة أزمة كورونا

كشفت وسائل إعلام إيطالية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل المرحلة الثانية من إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد ــ 19) فى إيطاليا، وذلك بالتزامن مع تراجع حالات الإصابة فى البلاد.

وأفادت صحيفة «كورييرى ديلا سيرا» الإيطالية، بأنه سيتم تخفيف حظر النزوح في المرحلة الثانية، ولكن لاحتواء العدوى من الفيروس قد يتم اللجوء لتمديد مسافة الأمان حتى مترين.

وأوضحت أن هذه إحدى النقاط التي لا تزال قيد المناقشة، مثل أيضا إمكانية الانتقال من بلدية إلى أخرى.

فيما سيعتمد إذن الخروج خارج منطقة إقامة الإيطاليين على تقدم العدوى وخاصة على التعليمات التي سيصدرها المحافظون.

وأضافت أنه سيكون هناك إمكانية للمشى والركض وممارسة الرياضة في الهواء الطلق بعيدا عن المنزل بشكل منفرد، وفي حال الالتقاء بأفراد العائلة يجب استخدام الكمامات والقفازات؛ حيث إن العودة إلى الحركة بحرية تعد الفصل الأكثر حساسية.

وذكرت الصحيفة، أن الحكومة الإيطالية لن تكون قادرة على تقديم العديد من التنازلات، حتى لا تخاطر بارتفاع منحنى العدوى مرة أخرى، موضحة أن تقليل الخروج مع الأطفال من المتوقع تطبيقه في المرسوم الجديد.

من جهتها، قالت محطة «سكاى تى جى 24» الإخبارية الإيطالية: إن رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتي سيقدم المبادئ التوجيهية للمرحلة الثانية التي ستبدأ في 4 مايو؛ حيث ستشمل من بين أمور أخرى الكمامات والابتعاد بمسافة آمنة «طالما لا يوجد علاج أو لقاح» للفيروس.

من جهتها، قالت وكالة الحماية المدنية فى إيطاليا: إن عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا قفز فى البلاد بواقع 534 حالة وفاة، أمس الثلاثاء، ما يشكل ارتفاعا من 454 في اليوم السابق، وذلك في أكبر حصيلة يومية منذ يوم الجمعة.

وأضافت الوكالة، أن إجمالي عدد الوفيات منذ انتشار الوباء فى 21 فبراير بلغ 24648، وهو ثاني أعلى رقم مسجل في العالم بعد الولايات المتحدة.

وبلغ العدد الرسمى لحالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 183957 حالة، وهو ثالث أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة وإسبانيا.

إلى ذلك، توقع أستاذ علم المناعة الإيطالي، فرانشيسكو لوفوكي «انحسارا تلقائيا» لوباء كورونا خاصة مع «ارتفاع درجات الحرارة» فى الأيام المقبلة.

وأضاف لوفوكي، في إشارة إلى البيانات الأخيرة عن تراجع الإصابات بإيطاليا: «بالطبع العدوى قلت كثيرا، وسيفقد هذا الفيروس قوته تدريجيا، فلن يحتفظ بقوته الأولى، تلك التى وضعتنا فى أزمة بجلب العديد من الأشخاص بالتزامن إلى المستشفيات وإلى أقسام العناية المركزة»، بحسب وكالة «آكى» الإيطالية.