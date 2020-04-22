محافظ البحيرة يفتتح موسم توريد القمح ويتفقد أكبر صوامع تخزينه

افتتح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، اليوم الأربعاء، موسم توريد القمح وتفقد أعمال التوريد بصومعة تخزين الغلال بزاوية غزال بمركز دمنهور، والمخصصة لتخزين القمح، وتقدر سعتها التخزينية بنحو 60 ألف طن، عبارة عن 12 خلية سعة كل منها 5 آلاف طن.

وأكد أن البحيرة تُعد من أكبر محافظات مصر الزراعية، حيث يتم زراعة 1.8 مليون فدان منهم 386705 أفدنة قمح، كما تم خلال الفترة الماضية وفي إطار منظومة حيازة كارت الفلاح توزيع أكثر من 500 ألف كارت على الفلاحين.

وشدد على المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح بمدن ومراكز المحافظة وأعمال التوريد؛ للتأكد من جاهزية الشون والصوامع والبالغة 28 شونة و5 صوامع لاستقبال الكميات الموردة واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتيسير على المزارعين، وتذليل العقبات التي تواجههم خلال أعمال التوريد واستلامهم أثمان المحصول.

وأشار إلى أن إجمالي الكميات الموردة من الأقماح حتى صباح اليوم، بالشون والصوامع بدائرة المحافظة بلغ 2907 طن.

وتابع "المحافظ"، أعمال لجنة الاستلام الخاصة بالقمح المشكلة لتحديد درجة النقاوة.

كما تفقد أعمال تفريغ القمح وميزان البسكول بالصومعة، وغرفة التحكم الآلي التي توضح سير القمح من بداية دخوله حتى الصرف.

والتقى محافظ البحيرة عدداً من الفلاحين، والذين أشادوا بالجهود المبذلة، وعدم وجود أي عقبات تواجههم في توريد المحصول واستلامهم الثمن بحد أقصى خلال 48 ساعة.

رافق "المحافظ" خلال جولته، المهندس كمال راشد مدير مديرية التموين، المهندس محمد الزواوي مدير مديرية الزراعة، والمحاسب محمد خميس، رئيس مدينة دمنهور .