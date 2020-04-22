 إصابة 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية في اليابان بكورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 22 أبريل 2020 10:30 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

إصابة 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية في اليابان بكورونا

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:20 ص | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 10:20 ص

أصيب إجمالي 34 من أفراد طاقم سفينة سياحية إيطالية راسية في جنوب غربي اليابان بفيروس كورونا ، حسبما أفادت السلطات المحلية اليوم الأربعاء.

وذكر مسؤولون أن حكومة مقاطعة ناجاساكي كشفت عن إصابة 33 فردا من طاقم السفينة "كوستا أتلانتيكا" بالفيروس، بعد تأكيد إصابة أحد أفراد الطاقم بالفيروس بالفعل يوم الاثنين.

وأفاد مسؤولون محليون بأن جميع الأشخاص الـ 34 لم تظهر عليهم أعراض شديدة.

ووصلت السفينة التي تحمل 623 فردا من الطاقم بشكل إجمالي وليس على متنها مسافرون إلى ناجاساكي في أواخر يناير كي تخضع لإصلاحات.

وقال وزير الصحة كاتسونوبو كاتو أمس الثلاثاء إنه سيرسل مسؤولين من الوزارة وخبراء من المعهد الوطني للأمراض المعدية إلى السفينة في ناجاساكي.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك