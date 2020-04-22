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أعداد جريدة الشروق
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فلسطين تعلن عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 7:02 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 7:02 م

قال المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، إنه لا إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) منذ البيان الصباحي وحتى الآن.

وأضاف ملحم - خلال بيان حول مستجدات فيروس "كورونا" في فلسطين نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن ألف عينة قيد الفحص وننتظر صدور نتائجها، وهي عينات عشوائية وأخرى لمخالطين من كافة أنحاء الوطن.

وأوضح أن رئيس الوزراء محمد اشتية أعلن - خلال لقائه رؤساء الاتحادات والنقابات - أن فلسطين تستطيع إجراء 4000 فحص يوميا، بعد أن بدأنا بإجراء 394 فحصا باليوم، منذ بدأت أزمة كورونا في البلاد".

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