كورونا يجبر أرمينيا على تغيير طريقة إحياء ذكرى الإبادة

أحيت أرمينيا الثلاثاء ذكرى الإبادة الجماعية لآلاف الأرمن على أيدي الأتراك العثمانيين إبان الحرب العالمية الأولى، بطريقة خاصة هذه السنة، وذلك عبر إطفاء أضواء الشوارع في جميع أرجاء البلاد، بعدما تم إلغاء الاحتفالات السنوية بسبب الإغلاق الوطني المرتبط بفيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث باسم الحكومة إدوارد أجاجانيان إنّ مسيرة المصابيح السنوية التقليدية في 23 أبريل سيتم إلغاؤها "من أجل سلامة وصحة المواطنين"، وفقا لصحيفة "أحوال تركية".

وعوض الأرمن عن التقليد السابق بإطفاء أضواء الشوارع وقرع أجراس الكنائس في جميع ارجاء البلاد يوم الخميس لإحياء الذكرى 105 للمأساة.

وسيضع رئيس الوزراء نيكول باشينيان ورئيس الكنيسة الأرمنية كاثوليكوس جاريطين الثاني، الجمعة المقبلة، أكاليل الزهور في نصب تذكاري لضحايا الإبادة الجماعية على قمة تل في يريفان.

ونفذ جنود السلطنة العثمانية مجزرة جماعية بحق الأرمن، إلا أن تركيا تنفي دائما أن ذلك يرقى إلى مستوى إبادة.

ويقول الأرمن أن ما يصل إلى 1.5 مليون شخص قتلوا خلال الحرب العالمية الأولى فيما كانت الإمبراطورية العثمانية تنهار، وهو ادعاء تدعمه العديد من البلدان الأخرى.

لكن تركيا، وريثة الإمبراطورية العثمانية المسلمة، ترفض بشدة مسمى الإبادة الجماعية، مدعية أنّ من 300 ألف إلى 500 ألف أرمني على الأقل والعديد من الأتراك أيضا قتلوا في النزاع الأهلي الذي نشب حين انتفض الأرمن ضد حكامهم العثمانيين وانحازوا إلى القوات الروسية الغازية.

وتعترف 30 دولة بالإبادة الأرمنية.

وفي الولايات المتحدة، تبنى مجلس الشيوخ في ديسمبر بالإجماع نصاً “من أجل إحياء ذكرى الإبادة الأرمنية عبر الاعتراف بها رسميا”، لكن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عارضت القرار في مسعى لاسترضاء تركيا التي اغضبها اعتراف الكونغرس الأميركي بذلك.

وكان ترامب وصف في بداية ولايته المجازر ضد الأرمن في 1915 بأنها “واحدة من أسوأ الفظائع الجماعية في القرن العشرين”، لكنه حرص على الامتناع عن استخدام كلمة “إبادة”.