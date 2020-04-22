قال الدكتور حاتم البدوي، الأمين العام لشعبة الصيادلة باتحاد الغرف التجارية، إن الإقبال على الكحول والمعقمات والكمامات ازداد منذ بداية أزمة فيروس كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات غير مسعرة من الحكومة.

وأضاف «البدوي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن» المُذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، أن التجار الكبار وأصحاب المخازن الكبيرة استغلوا الأزمة ورفعوا أسعار هذه المنتجات على الصيدليات، منوهًا إلى أنه بدأ تدشين حملات التفتيش على الصيدليات، مع شكاوى المواطنين.

وأشار إلى أن أغلب الصيادلة امتنعوا عن شراء هذه المنتجات، نظرًا لأسعارها المبالغ فيها، لافتًا إلى أن هذه المنتجات بدأت تُباع في الشوارع وعلى الأرصفة.

وذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا، في 16 أبريل الجاري، بتسعير هذه المستلزمات الطبية، بحيث تستمر لثلاثة أشهر، موضحًا أن هذه التسعيرة يبلغ فيها سعر اللتر الواحد من الكحول 55 جنيهًا للمواطن.

ولفت إلى أنه تلقى شكوى من بعض الصيادلة يوم 19 أبريل الجاري، بأن شركة أبو زعبل الحكومية للكيماويات، أطلقت خطاب تسعير رسمي، جاء فيه أن سعر اللتر الواحد من الكحول يبلغ 100 جنيه.