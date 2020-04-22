الصحة العالمية ترصد فجوات في سياسات دول عديدة جراء مكافحة كورونا

أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن العديد من الدول تفتقر إلى السياسات الرئيسية لمكافحة فيروس كورونا، بعد نحو 3 أشهر من إعلان الجائحة حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا.

وقال تيدروس أدهانوم جيبريسوس، رئيس منظمة الصحة العالمية، إن نحو ربع الدول التي أبلغت وكالة الأمم المتحدة في جنيف بشأن خططها الصحية، ليس لديها أنظمة مراقبة للكشف عن حالات الإصابة الجديدة بمرض كورونا.

وذكر تيدروس في مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن أكثر من 40% من هذه الدول ليس لديهما أنظمة لتحويل المرضى إلى العيادات، بينما أقل من نصفها لديها خطط لمنع العدوى في المستشفيات وتشرك مواطنيها في مكافحة الوباء.

وأوضح تيدروس "بعبارة أخرى، لا تزال هناك فجوات كثيرة في دفاعات العالم، ولم تتمكن أي دولة من تنظيم كافة الأمور".

ورغم ذلك، أقر تيدروس بأن معظم الدول لديها خطط التأهب والاستجابة لانتشار كورونا، بالإضافة إلى إمكانيات إجراء فحوصات للكشف عن حالات الإصابة بالفيروس.

وأكد تيدروس أن منظمة الصحة العالمية أعلنت الوباء حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا دوليا في نهاية يناير، ولم يكن قد تم تسجيل سوى 82 حالة إصابة مؤكدة بكورونا خارج الصين.

وأضاف أنه في ذلك الوقت، كانت لا تزال الفرصة متاحة للدول لاتخاذ إجراءات، قائلا: "كان هذا كافيا للقضاء عليه في مهده".

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم منظمة الصحة العالمية ببطء الاستجابة الشديد للوباء الذي نشأ في الصين في أواخر ديسمبر.

وتم إبلاغ منظمة الصحة العالمية بما يقرب من 5ر2 مليون حالة إصابة وأكثر من 160 ألف حالة وفاة بسبب كورونا.