اصطف الرؤساء السابقون للبرازيل والسياسيون وهيئات تحرير الصحف البرازيلية، للتنديد بسلوك الرئيس البرازيلي، جاير بولسونار، الذي استخف بقواعد التباعد الاجتماعي خلال خطابه في العيد الوطني للجيش، وسط مئات المؤيدين لحكمه والراغبين في إنهاء إجراءات العزل الاجتماعي، أمام مقر قيادة الجيش في العاصمة برازيليا، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وخلال مشاركته للحشود التي طالبت بتدخل الجيش وإغلاق المحكمة العليا وإلغاء قرارات الحجر واعتماد قرار صادر عن الدكتاتورية العسكرية سنة 1968 لتعزيز سلطتها، ظهر "بولسونار" بدون كمامة، وكان يسعل بشدة؛ ما أثار شكوكا حول إمكانية أن يكون قد أصيب بفيروس كورونا المستجد ونقل العدوى لآخرين.

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه عدد الوفيات في البرازيل إلى ما يقارب الـ2500 شخص.

ومن بين المطالب التي حملتها الحشود على لافتاتهم، إنهاء إجراءات التباعد الاجتماعي التي عارضها بولسونارو منذ البداية، وإغلاق مجلس النواب البرازيلي والمحكمة العليا، وإعادة تشغيل مرسوم في عهد الديكتاتورية استخدمه الحكام العسكريون في أواخر الستينيات للتضييق على المعارضين.

الرئيس البرازيلي السابق فرناندو هنريك كاردوسو، الذي حكم من عام 1995 حتى عام 2003، غرد على حسابه الخاص قائلا: "مؤسف للرئيس الانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للديمقراطية. حان الوقت للتوحد حول الدستور ضد كل التهديدات للديمقراطية".

وغرد لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الذي تراوحت فترة حكمه منذ 2003 إلى 2010، قائلا: "الدستور نفسه الذي يسمح بانتخاب رئيس ديمقراطي، يحتوي أيضًا على أجهزة تمنعهم من قيادة البلاد وتدمير الديمقراطية والإبادة الجماعية للسكان".

فيما قال رودريغو مايا، رئيس مجلس النواب في البرازيل، إن البرازيل تخوض معركة مزدوجة ضد فيروس كورونا، وما أسماه بـ"فيروس الاستبداد".

أيضا غرد إدواردو بايس، عمدة ريو دي جانيرو السابق، قائلا: "لطالما كان هناك معتوهون يتجولون ضد الديمقراطية بشكل عام، فإنهم أقليات ليس لهم تأثير".

ووصفت صحيفة "أوه جلوبال" خطاب بولسونارو بأنه "اعتداء خطير على حكم القانون الديمقراطي".

وبحسب ما ورد في وسائل إعلام، كان أعضاء كبار الضباط العسكريين مستائين، وحث أحد كبار المسؤولين المواطنين على تجاهل تصرفات بولسونارو.

صباح يوم الاثنين، نفى بولسونارو أنه كان يهاجم الديمقراطية البرازيلية، لكنه قال للصحفيين: "أنا في الواقع أمثل الدستور".

وكانت لبولسونارو تصريحات مثيرة للجدل في السابق، استهترت بفيروس كورونا المستجد، في الوقت الذي يشهد فيه العالم جائحة أودت بحياة مئات الآلاف وتهدد حياة الملايين، حيث قال في وقت سابق، إن الفيروس خدعة إعلامية، وأنه ضد استمرار إجرءات الحجر في البلاد والإجراءات الوقائية التي فرضتها أزمة كورونا العالمية.