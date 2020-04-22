أكد طارق السيد، نجم نادي الزمالك السابق أنه تفاوض مع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي الحالي وعضو المجلس سابقًا من أجل الانتقال للأحمر، إلا أن تلك المفاوضات باءت بالفشل.

وقال طارق السيد في تصريحات لإذاعة أون سبورت اف ام :"انتقالي للأهلي كان صعبا، بالفعل الأهلي عرض عليّ مليون و300 ألف جنيه في جلسة مع الخطيب بمنزله، بينما كان عرض نادي الزمالك 900 ألف جنيه فقط".

وتابع :"مانويل جوزيه، المدير الفني للأهلي حينها تحدث معي في الهاتف، وشرح لي خطة اللعب ومركزي في الفريق، وأكد لي أنه يحتاجني بشدة".

وأضاف :"كان لا يصح أن يطلبني الخطيب للجلوس معه، وأرفض أنا ذلك، لكنه قال لي كلمة أحزنتني، لم أفهمها، أو بمعنى أصح هو قالها لي بشكل غير مناسب، حيث قال (أنت جاي النادي الأهلي)".

وأكمل :"الأهلي ناد كبير، ولكن أنا قائد الزمالك، وكنت لاعبًا دوليًا في صفوف المنتخب، والزمالك ليس قليلا بل هو القطب الثاني للكرة المصرية".