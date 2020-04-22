دراسة: الأمريكيون ينفقون على الأطعمة المهدرة أكثر من البنزين

توصلت دراسة حديثة أجراها زاك كونراد، الأستاذ المساعد في قسم علم الحركة والعلوم الصحية في جامعة ويليام آند ماري بولاية فيرجينيا الأمريكية، إلى أن المستهلك الأمريكي العادي ينفق ما يقرب من 1300 دولار سنويًا على الطعام المهدر، وذلك وفقا لما نشره موقع "فيزكس أورج" نقلاً عن مجلة التغذية الأمريكية.

وجدت الدراسة أن الأمريكيين في المتوسط ينفقون سنويًا على الطعام المهدر أكثر من بنزين السيارات والملابس والتدفئة المنزلية والكهرباء والصيانة المنزلية والتأمين.

ضمت الدراسة، التي نشرت يوم 20 أبريل في مجلة التغذية، بيانات غذائية متكاملة من حوالي 40 ألف شخص، تم جمعها على مدى 16 عامًا، وتستخدم معلومات تمثيلية على المستوى الوطني حول فضلات الطعام وأسعاره وتضخم أسعار الغذاء.

وأوضح كونراد أن النتائج تظهر أن المستهلكين أنفقوا -في المتوسط- أكثر من ربع ميزانيتهم الغذائية اليومية على الطعام المهدر؛ ما يمثل أكثر من 3.50 دولار في اليوم، وشكلت اللحوم والمأكولات البحرية النسبة الأكبر من ميزانيات الطعام اليومية التي تم إنفاقها على الأطعمة المهدرة، تليها الفواكه والخضروات والحبوب والحلويات ومنتجات الألبان.

وقال كونراد: "حتى الآن، لم يكن لدينا معلومات محدثة عن كمية الأموال التي كان الناس ينفقونها كل يوم على الطعام الذي ينتهي به الحال في سلة القمامة، ولم نكن نعرف ما إذا كانت تلك النفايات تحدث في المنزل أو في المطاعم، وهذه الدراسة أجابتنا على هذه الأسئلة، بل وحددت لنا أنواع الأطعمة القابلة للإهدار بشكل أكبر في الأسرة الأمريكية".

ولاحظ كونراد أن سوء التغذية هو عامل الخطر الرئيسي لبعض الأمراض والوفيات في الولايات المتحدة، أقل من 10% من الأمريكيين يستهلكون الكميات الموصى بها من الفواكه والخضروات، ويتجاوز 60 إلى 70% التوصيات الخاصة بالسعرات الحرارية الفارغة مثل السكريات المضافة والدهون المشبعة.

وأوضح كونراد أنه في الوقت نفسه، يهدر الأمريكي العادي حوالي رطل واحد من الطعام يوميًا، وتتضمن هذه الأطعمة المهدرة مأكولات صحية مثل الفواكه والخضروات، كما أن تنضم لقائمة المواد المهدرة إلى جانب الأطعمة كلاً من المدخلات الزراعية مثل المبيدات الحشرية والأسمدة ومياه الري.

وقال: "تمثل مخلفات الطعام كميات هائلة من الأموال المهدرة وتأثيرًا بيئيًا لا داعي له من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والطاقة الضائعة، في الوقت الذي نحتاج فيه جميعًا إلى تقليل الأضرار البيئية التي نتسبب فيها كبشر، لذلك يجب أن ننتبه بعد هذه الدراسة إلى كميات الطعام المهدر من منازلنا".