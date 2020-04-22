النواب: البرلمان وافق على مشروع فتح اعتماد إضافي بـ12 مليار جنيه لمقاولي المشروعات الاستثمارية

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن بيان وزير المالية للموازنة العامة للدولة شمل عناصر الموارد في الموازمة العامة للدولة والتي وصلت إلى 1.3 تريليون جنيه، و1.7 تريليون من عناصر الاستخدامات والمواصلات، و40 مليار دولار من فائض العملات الحرة.

وأضاف «عيسى» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» المُذاع عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، أن مجلس النواب وافق على مشروع قانون بفتح اعتماد إضافي 10 مليارات جنيه لسداد أجور مقاولي المشروعات الاستثمارية، منوهًا إلى أن هذه الموازنة سيتم تطبيقها بدءًا من 1 يوليو المقبل، في إطار مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وذكر أن الأجور ما زالت في ازدياد من 270 إلى 330 مليار، وازدياد الدعم من 320 إلى 330 مليار، وسداد من 375 إلى 550 مليار من أقساط الديون القديمة والفوائد، مشيرًا إلى ازدياد الاستثمارات العامة من 170 إلى 230 مليار.

وأكد أن موازنة 2021 تعتبر موازنة أولويات، من خلال محاولة تزويد الموارد بكل الطرق وترشيد النفقات، متابعًا: «أولوية كبرى لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والاتصالات والمعلومات».

وأشار إلى أن موازنة قطاع الصحة ازدادت هذا العام لتصل إلى 54 مليار جنيه، وازدياد موازنة قطاعي البحث العلمي والتعليم إلى 186 مليار جنيه، موضحًا أنه يتم توجيه النفقات إلى الفئات المحتاجة للدعم، بجانب البنية التشريعية لقطاع الأعمال، سواء العام أو الخاص.

ونوه إلى استمرار انعقاد جلسات البرلمان خلال شهر رمضان، لافتًا إلى أن لجنة الخطة والموازنة ستعقد ما يقرب من 10 اجتماعات، لمناقشة الموازنة العامة للدولة 2021.

وعقد مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اجتماعًا صباح اليوم، لبحث مواجهة التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا.