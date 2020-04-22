رئيس وزراء بريطاني أسبق: الدول الفقيرة قد تعيد كورونا إلى الدول الغنية

قال جوردون براون، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، إن حل مشاكل بعض الدول الفقيرة التي قد تنقل فيروس كورونا مجددا إلى دول العالم بعد السيطرة عليه، يعتبر أمرا ضروريا.

وقال في مقابلة مع شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية الأمريكية :"لدينا (شعارات) أمريكا أولا والهند أولا والصين أولا واليابان أولا وروسيا أولا، كانت هذه رائجة في أوقات التعصب الوطني، ولكن أعتقد أن معظم الناس لاحظوا أن هذه مشكلة اقتصادية عالمية إلى جانب كونها مشكلة صحة عالمية."

ونقلت الشبكة اليوم الأربعاء عنه القول: "أعتقد أن الناس أدركوا أنه ما لم نحل المشاكل في بعض أفقر دول العالم التي قد تعيد الوباء إلى الدول الغنية في العالم فلن نتمكن من حل المشكلة على الإطلاق، نريد جهودا دولية للحصول على لقاح وبناء جهود دولية على صعيد معدات الفحص، وعلينا حماية هذه الدول حتى لا يحملوا الوباء إلى باقي دول العالم."

وقال: "الناس الذين يجلسون في منازلهم هذا المساء يدركون أنه وفي سبيل حماية أنفسهم على الصعيد المحلي فلابد من التعامل على الصعيد الدولي، نحن قلقون على عائلاتنا ومجتمعاتنا ودولتنا، ولكن لابد من أن نتعامل دوليا إذا أردنا تخليص أنفسنا من هذا الوباء".