كورونا يتسبب في إلغاء مسابقة أمريكية لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية

لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، تم إلغاء مسابقة التهجئة السنوية في الولايات المتحدة المعروفة باسم "سبيلنج بي" بسبب جائحة فيروس كورونا، حسبما أعلن المنظمون في بيان.

وكان من المقرر أن تنطلق المسابقة التي تتاح لطلاب المدارس الابتدائية والإعدادية، خلال الفترة من 26 إلى 28 مايو في ولاية ماريلاند شرقي البلاد، على أن يتم بثها على شبكة "إي إس بي إن".

وذكر المنظمون أن نحو 11 مليون طالب يشاركون في ذلك البرنامج.

وأوضح البيان أنه تم إلغاء المسابقة مرة واحدة فقط عام 1925 بسبب الحرب العالمية الثانية.

يشار إلى أن الموعد القادم للمسابقة هو الفترة من 1- 3 يونيو 2021 في ماريلاند.