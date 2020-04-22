رئيس الأركان الروسي يبحث مع قائد قوات «ناتو» هاتفيا القضايا ذات الاهتمام المشترك

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بحث رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية فاليري جيروسيموف اليوم الأربعاء، هاتفيا مع قائد القوات المسلحة المشتركة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" الجنرال تود وولترز، القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأفاد بيان مقتضب لوزارة الدفاع الروسية أن جيروسيموف وولترز بحثا خلال الاتصال الهاتفي قضايا تثير اهتماما مشتركا للجانبين بدون كشف أي تفاصيل حول المحادثات.

وسبق أن عقد جيراسيموف وولترز لقاء في باكو 6 فبراير الماضي، بحثا خلاله العمل على منع حدوث أي حوادث خلال الأنشطة العسكرية لروسيا ودول حلف "الناتو"، كما ناقشا آنذاك قضايا الأمن الاستراتيجي والأوضاع في مناطق الأزمات في العالم. واتفقا على الاستمرار في الاتصالات بينهما.