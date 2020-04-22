 كرواتيا تقدر خسائر زلزال زغرب بنحو 6 مليارات دولار - بوابة الشروق
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كرواتيا تقدر خسائر زلزال زغرب بنحو 6 مليارات دولار

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 4:18 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 4:18 م

قال وزير التشييد الكرواتي بريدراج سترومار، اليوم الأربعاء، إن زلزال 22 مارس الذي ضرب العاصمة زغرب تسبب في خسائر تقدر بنحو 42 مليار كونا (6 مليارات دولار).

وقال الوزير في مقابلة مع هيئة الإذاعة الوطنية "اتش.آر.تي" إنه سوف يتم تمرير قانون طوارئ لتمويل الإصلاحات.

وتضرر العديد من المباني في العاصمة الكرواتية جراء أقوى زلزال من بين سلسلة من الهزات الأرضية، والذي بلغت قوته 5.4 درجات بمقياس ريختر، ولقيت فتاة حتفها جراء انهيار سقف.

وكانت كاتدرائية زغرب الكاثوليكية الشهيرة، والتي كانت قيد إعادة البناء منذ ثمانينيات القرن العشرين، من بين المباني التي لحقت بها أضرار بالغة.

وسقطت قمة أحد البرجين التوأم للكنيسة على الفور، بينما تعين إزالة الأخرى لاحقا.


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