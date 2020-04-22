أعلنت رئاسة شؤون الحرمين في المملكة العربية السعودية، الأربعاء، السماح بإقامة صلاة التراويح في الحرمين الشريفين.



وذكرت رئاسة شؤون الحرمين في تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، أنه بموافقة من العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، تقرر "إقامة صلاتي التراويح بالحرمين الشريفين وتخفيفها إلى خمس تسليمات مع استمرار تعليق حضور المصلين".

وقررت الداخلية السعودية، الثلاثاء، تعديل الأوقات التي يسمح خلالها بالتجول لقضاء الاحتياجات الضرورية في كافة المناطق والمدن، خلال شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار الإجراءات التي تهدف للحد من انتشار فيروس كورونا.

وجاءت التعديلات بالسماح بالتجول في جميع المناطق والمدن، التي لا تخضع لتعليمات منع التجول فيها على مدار اليوم، من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الخامسة عصرا.