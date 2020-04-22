 محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع الفلكى وسوق الميدان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ الإسكندرية يتفقد مشروع الفلكى وسوق الميدان

هدى الساعاتى:
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 6:22 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 6:22 م

تفقد محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الأربعاء، أعمال تطوير مشروع الفلكى ومزلقان سيدى بشر وسوق الميدان بمنطقة المنشية نطاق حي الجمرك.

وتابع المحافظ مدى التزام الباعة بترك المسافات اللازمة وأعمال التطهير والتعقيم بالسوق فى إطار مواجهة فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور اللواء محمد عبد الوهاب السكرتير العام .

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار أعمال التعقيم والتطهير بكافة الأسواق والمناطق المحيطة بها، علاوة على استمرار أعمال التطهير والتعقيم على مستوى أنحاء المحافظة وجميع أماكن تجمع المواطنين.

وشدد على المتابعة المستمرة لكافة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها المحافظة، للحد من التجمعات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظا على سلامة المواطنين.

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