النفط يواصل الهبوط وينخفض إلى أدنى مستوى منذ 1999

وزير الطاقة الروسي: أسواق النفط العالمية ستبقى تحت ضغط حتى سريان تخفيض الإنتاج

انخفضت أسعار النفط مجددا اليوم الأربعاء، ونزل خام برنت لأقل مستوى منذ 1999 فيما تعاني السوق من تخمة هائلة وسط انهيار للطلب على كل شيء من البنزين إلى وقود الطائرات بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبحسب وكالة «رويترز»، نزل خام القياس العالمي برنت 24% في الجلسة السابقة ليلامس 15.98 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 1999، فيما جرى تداول الخام بانخفاض 2.70 دولار أو 14% إلى 16.63 دولار.

وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 68 سنتا ما يعادل 6% إلى 10.89 دولار للبرميل.

ويأتي الهبوط بعد اثنين من أكثر الأيام جموحا في تاريخ تجارة النفط، إذ يبدو أن الإمدادات العالمية ستفوق الطلب لشهور قادمة، كما أن تخفيضات الإنتاج الحالية غير كافية لتبديد التخمة.

وتحول عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي لأول مرة في التاريخ سلبا الإثنين الماضي، في حين سجل عددا قياسيا من العقود التي يجري تداولها في اليوم التالي.

ونزلت أسعار النفط نحو 80% منذ بداية العام الجاري مع انتشار الوباء في أنحاء العالم، ليودي بحياة 180 ألف شخص تقريبا ويعصف بالأسواق المالية ويقود لما يحتمل أن يكون أسوأ تراجع اقتصادي منذ الثلاثينات من القرن الماضي.

وأدى التفشي الفيروسي لانخفاض الطلب علي الوقود بنحو 30% عالميا فيما تبحث شركات الطاقة في الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، عن خزانات للنفط الزائد.

وقال جولدمان ساكس في تقرير إن «هذه نتيجة مباشرة لتزامن استثمار مفرط مع صدمة مفاجئة للطلب في مناطق ليس لها منافذ وتمتلك طاقة تخزين ونقل محدودة».

من جانبه قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، إن أسواق النفط العالمية ستبقى تحت ضغط حتى يبدأ سريان اتفاق أوبك+ في مايو المقبل، ويخفض منتجون للنفط خارج المجموعة إنتاجهم ويجري تخفيف إجراءات العزل المرتبطة بتفشي فيروس كورونا.

وأضاف نوفاك، في بيان أمس الأول الثلاثاء إن أوبك+ تراقب الوضع عن كثب ولديها القدرة على الرد إذا كان ذلك ضروريا، مؤكدا أنه لا حاجة للتهويل بشأن الهبوط الحاد الذي شهدته مؤخرا أسعار العقود الآجلة للنفط الأمريكي.

فيما شدد وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه على أن دول إنتاج النفط يجب أن تحترم تخفيضات إنتاج الخام التي تستهدف تحقيق الاستقرار في السوق، قائلا: «السوق سوف تستقر تدريجيا إذا جرى احترام خفض إنتاج النفط من جانب جميع الدول المنتجة.. التعاون ضروري في ظل هذه الظروف».

وصرح الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم، بأن بلاده لن تعاني مثل بقية الدول من تراجع سعر النفط بسبب أنها أقل اعتمادا مقارنة مع الآخرين على صادرات الخام.

وخرجت الولايات المتحدة من اتفاق نووي أُبرم مع إيران في 2018، وأعادت فرض عقوبات خنقت تجارة النفط لإيران، مما خفض صادرات الخام للدولة العضو في أوبك بأكثر من 80%.

وقال روحاني خلال اجتماع نُقل على التلفزيون «نحن أقل تضررا من بقية الدول بفعل انخفاض سعر النفط بسبب أن اقتصادنا أقل اعتمادا على صادرات النفط».

وتشترك منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، بجانب روسيا ودول منتجة أخرى، فيما يعرف باسم أوبك+، مع دول تضخ النفط بما في ذلك الولايات المتحدة لخفض الإمدادات بنحو 20 مليون برميل يوميا.

فيما قال مسؤولون بشركات إن ما لا يقل عن شركتي نفط هنديتين خفضتا واردات النفط من منتجين رئيسيين بالشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية، لشهر مايو بسبب معوقات بشأن التخزين إذ تراجع الطلب المحلي على الوقود في أعقاب تفشي فيروس كورونا.

وهذا هو الشهر الثاني على التوالي الذي تخفض فيه شركات تكرير هندية بشدة واردات إمدادات الخام المحددة المدة، مع نفاد المساحات لتخزين النفط الزائد وفي الوقت الذي تتسبب فيه إجراءات البقاء في المنازل لاحتواء تفشي الفيروس في هبوط الطلب على الوقود.

وقال المسؤولون إن شركة تكرير خفضت المشتريات من السعودية بحوالي 80%، بينما ستحصل الثانية على نفط أقل بنسبة 66% في مايو المقبل، مقارنة مع متوسط مشترياتهما الشهرية من الرياض.

وبالنسبة للخام الذي تورده شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، فستحصل شركة تكرير على شحنة واحدة في مايو بدلا من شحنتين في المتوسط شهريا بينما ستتلقى شركة التكرير الثانية بعض الشحنات المؤجلة من أبريل وخصصت شحنة واحدة فقط لشهر مايو.

وأضاف المسؤولون أن الشركتين الهنديتين ستحصلان على كميات أقل من الخام بنسبة 75% من الكويت في مايو مقارنة مع متوسط مشترياتهما الشهرية.