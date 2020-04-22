مطار مرسى علم يستقبل أولى رحلات الجسر الجوى لعودة المصريين العالقين في بيروت

استقبل مطار مرسى علم الدولى، مساء اليوم الثلاثاء، أول طائرة من رحلات الجسر الجوي قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت، وعلى متنها 73 عالقا من المصريين، فى ظل تعليق رحلات الطيران من المطارات بسبب فيروس كورونا.

وتعد الرحلة هى الأولى ضمن رحلات الجسر الجوى التى أقرتها الحكومة المصرية بتنسيق بين وزارات الخارجية والطيران والهجرة، ومن المنتظر أن يتم تسيير 23 رحلة لعودة العالقين المصريين فى عدة دول أجنبية وعربية وأفريقية.

وستصل 11 طائرة يوم 23 أبريل، من دول أوروبية، وعربية، بينها كندا وأمريكا والسعودية والكويت، ويوم 25 أبريل تصل طائرة من جنوب أفريقيا، وتستمر الرحلات الجوية حتى نهاية أبريل.

وتم تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك، لمدة 14 يوما وفق توصيات وزارة الصحة، للتأكد من خلوهم من عدوى الإصابة بفيروس كورونا.

وتسير وزارة الطيران المدنى، بدءا من اليوم الثلاثاء، وحتى نهاية أبريل الجاري، نحو 23 رحلة طيران استثنائية لعودة المصريين العالقين بالخارج، بالتنسيق مع وزارتي الهجرة والخارجية، في ظل تعليق حركة الطيران إلى المطارات المصرية، منذ منتصف مارس الماضي، بسبب فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية، منذ 19 مارس الماضي، بناءا على قرار الحكومة المصرية، للحد من انتشار فيرس كورونا.