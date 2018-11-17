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تراجع مبيعات شركة كرينج الفرنسية خلال الربع الأول

د ب أ
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 4:29 ص | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 4:29 ص

أعلنت شركة السلع الفاخرة الفرنسية كرينج اليوم الثلاثاء تراجع مبيعاتها خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 15.4% إلى 3.20 مليار يورو مقابل 3.79 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت نسبة التراجع السنوي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب 4ر16%.

ومن بين العلامات التجارية التي تبيعها الشركة الفرنسية، تراجعت مبيعات منتجات جوتشي بنسبة 4ر22% وارتفعت مبيعات بوتيجا فينيتا بنسبة 3ر10% وتراجعت مبيعات إيف سان لوران بنسبة 6ر12% وتراجعت مبيعات باقي العلامات التجارية بنسبة 1ر4%.

من ناحيته قال فرانسوا هنري بينو رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة إن جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) أثرت بشدة على أنشطة الشركة خلال الربع الأول من العام الحالي "وقد قمنا بتحرك فوري لضمان سلامة وأمن كل العاملين بشركة كرينج في مختلف أنحاء العالم وكل عملائنا".


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