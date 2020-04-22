وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رسالة إلى المعترضين على قرار إغلاق المساجد في شهر رمضان المبارك؛ بسبب فيروس كورونا.

وقال الرئيس السيسي، في كلمة ألقاها خلال افتتاحه لمشروع محطة معالجة مياه الصرف الزراعي بالمحسمة في الإسماعيلية، اليوم الأربعاء: «هذه الظروف من عند الله، وربنا أراد إن يكون له تأثيره على البشرية كلها».

وأضاف أن «غلق المساجد رأي ديني وطبي مشترك ويجب أن نستمر في عدم الاختلاط بما فيها المساجد حتى الشهر القادم»، متابعًا: «ربنا معانا وبيساعدنا لأننا نستحق المساعدة.. نحن في مصر كقيادة وحكومة نستحق المساعدة بمبادئنا وأخلاقياتها وحرصنا على أمن وسلامة وتقدم أهلها.. تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر».