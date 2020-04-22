قال عبدالرحمن عنب، أحد أهالي قرية المعتمدية، إنه توجه إلى عمله اليوم، بعد انتهاء فترة الحجر الصحي، التي أقرتها محافظة الجيزة على القرية بعد ظهور إصابات بفيروس كورونا داخلها، لافتًا إلى أن الشركة طالبته بشهادة خلو أمراض تثبت خروجه من الحجر بصحة جيدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «Ten»، مساء الثلاثاء، أنه توجه إلى 4 مستشفيات حكومية داخل المحافظة وهي: الوحدة الصحية بالمعتمدية، ومستشفى بولاق، ومستشفى أم المصريين، ومستشفى الصدر، قائلًا "المستشفيات أبلغتني بعدم امتلاك الخطاب الذي يوجه إلى الشركات".

وأوضح أن الشركة اشترطت عدم دخوله والعودة إلى العمل، إلا بعد إثبات خلوه من فيروس كورونا المستجد، بالرغم من تداول الأخبار برفع الحجر الصحي عن القرية، مشيرًا إلى أن الأمر انطبق على 1500 شخص داخل قرية المعتمدية.

وأعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الثلاثاء، رفع الحجر الصحي عن قرية المعتمدية بكرداسة، والتي تبلغ تعدادها نحو 100 ألف نسمة، وذلك بعد انتهاء فترة الحجر الصحي 14 يومًا والتأكد من سلامة المواطنين والمخالطين للحالات التي سبق إصابتها بفيروس كورونا المستجد، بناءً على التعليمات الواردة من وزارة الصحة.