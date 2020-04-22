بدء العمل في بناء استاد بسعة 100 ألف متفرج بالصين

أعلنت مجموعة إيفرجراند الصينية للاستثمارات العقارية أنها بدأت العمل في بناء أكبر استاد مخصص لكرة القدم في العالم بسعة 100 ألف متفرج في مدينة قوانجتشو بجنوب البلاد.

وقالت المجموعة الصينية إن العمل في بناء استاد قوانجتشو إيفرجراند، والذي يطلق عليه استاد زهرة اللوتس بسبب تصميمه، بدأ يوم 16 أبريل وسيكلف حوالي 12 مليار يوان (1.69 مليار دولار) من أجل استكماله.

وأضافت أن هذا الاستاد سيستضيف مباريات قوانجتشو إيفرجراند المنتمي للدوري الصيني وسيجتاز سعة استاد كامب نو الخاص ببرشلونة ليصبح أكبر استاد بني خصيصا من أجل كرة القدم.

لكن استاد رونجرادو الأول من مايو في كوريا الشمالية، والذي بني لأغراض عديدة، سيبقى الأكبر في العالم بسعة 114 ألف متفرج.

وقالت المجموعة إنها اختارت تصميم اللوتس كزهرة صينية تقليدية، وأكدت أن المصمم حسن سيد، المقيم في شنجهاي، كان وراء التصميم.

وسيضم الاستاد مناطق ترفيهية وتجارية ولتناول الطعام ومن المرجح استكماله بنهاية عام 2022.

وقالت الشركة إنها قررت بناء الاستاد لأن الصين لا تملك العدد الكافي من الملاعب المخصصة لكرة القدم وأكدت أنها تأمل أن تساعد هذه المنشأة في منح دفعة للكرة الصينية.

وتحتل الصين المركز 76 في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقالت المجموعة إنها تخطط لبناء ملعبين إضافيين بسعة حوالي 80 ألف متفرج في الصين، لكنها لم تستكمل بعد تصميم الملعبين.