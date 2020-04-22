حريق غابات ينتشر في أكبر منتزه وطني بولندي في يوم الأرض

استمر حريق غابات اندلع يوم الأحد الماضي، في متنزه بيبرزا الوطني في بولندا في الانتشار في عدة اتجاهات داخل المنطقة، حسبما أعلنت سلطات المتنزهات اليوم الأربعاء الذي يوافق الاحتفال العالمي بيوم الأرض.

وتضرر نحو 4 آلاف هكتار من الحريق حتى الآن، حسب تقديرات مسؤولي المتنزهات التى استندوا فى إصدارها على صور التقطتها طائرات مسيرة وأقمار اصطناعية، وجدير بالذكر أن المتنزه هو الأكبر في بولندا.

ويحمى المتنزه الوطني، الواقع في شمال شرق البلاد، السهول الفيضية لنهر بيبرزا، وهو موطن لعدد من الأنواع والسلالات النادرة من الحيوانات والطيور، بما في ذلك غزال الموظ وعدد من طيور الماء والمستنقعات.

ويصعب الوصول إلى المنطقة المتضررة، مما يعقد جهود مكافحة الحرائق، ونظرا لطبيعة تربة الخث -تربة عالية المحتوى من المواد العضوية- والجفاف في المتنزه، قد يستمر الحريق مستعرا لأيام أو أسابيع داخل الأرض وقد ينتشر لاحقا بفعل الرياح.

ووفقا للمعهد الوطني للأرصاد الجوية، فإنه ليس من المتوقع هطول أمطار في الأيام المقبلة في بولندا.

وشهدت الدولة شتاء جافا بشكل استثنائي، مع عدم وجود غطاء ثلجي على الغالبية العظمى من أراضيها.

ويشهد المتنزه الوطني حرائق غابات كل عام تقريبا، ولكن عادة على نطاق أصغر بكثير، ويشتعل الكثير منها عن غير قصد بسبب حرق المزارعين للعشب، وهو أمر غير قانوني في بولندا.