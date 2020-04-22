أبو الغيط يلزم موظفي الأمانة العامة بالفحص لإثبات خلوهم من كورونا

وجه الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بضرورة خضوع جميع موظفي الأمانة دون استثناء -والذي يزيد عددهم عن 500 موظف- لإجراء تحليل (كوفيد-19) داخل المقر الرئيسي الجامعة الكائن بميدان التحرير؛ للتأكد من عدم إصابتهم.

جاء ذلك في مذكرة بعث بها أبو الغيط إلى الأمناء المساعدين، أكد فيها ضرورة حثهم للموظفين على إجراء التحليل، وفي حال الامتناع سيمنع الموظف من دخول المقر ويعد غائبا عن العمل بدون إذن.

كان بعض موظفي الأمانة العامة تغيبوا عن العمل لتفادي الفحص الذي بدأته الأمانة العامة في 14 أبريل الجاري وينتهي في 23 من نفس الشهر، من خلال شركة طبية، وذلك بعد أن أثبت الفحص لأكثر من موظف وجود أجسام مضادة عالية، وأنه مصاب، وعند قيام التحليل بأجهزة مطابقة من وزارة الصحة ثبت عدم إصابته، وهو ما أدى إلى التخوف من التحليل.

يذكر أن أبو الغيط ملتزم بمنزله منذ جائحة كورونا، وأصدر تعليماته بدوام جزئي للموظفين خشية التكدس، مع غياب بعض الأمناء المساعدين والموظفين لتواجدهم في بلدانهم وعدم عودتهم بسبب توقف الطيران.