إزالة 6 حالات تعد على أملاك الدولة في دهب بمساحة 3300 متر

شنت الوحدة المحلية لمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، حملة إزالة التعديات ومخالفات البناء على أراضي وأملاك الدولة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية.

وترأس الحملة المحاسب فوزي همام، السكرتير العام المساعد للمحافظة ونائب رئيس مدينة دهب،

أسفرت عن 6 حالات تعد على أملاك الدولة في مهدها، على مساحة 3300 متر مربع، باستخدام معدات الوحدة المحلية.

واستهدفت الحملة منطقة العصلة، وجرى بها إزالة تعديات على مساحة 200 متر مربع، وفي منطقة وادي قني، جرى إزالة عشش على مساحة 2000 متر مربع، وإزالة تعد بنهاية طريق البلوهول على مساحة 110 أمتار.