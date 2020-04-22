السفير الامريكي بالقاهرة يشكر مصر على الإمدادات الطبية لبلاده لمواجهة كورونا

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قدم السفير الامريكي لدى مصر اليوم الثلاثاء الشكر للقاهرة على إرسال امدادات طبية لبلاده لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).

وقالت السفارة الأمريكية على تويتر "بالنيابة عن الشعب الأمريكي والحكومة الأمريكية والسفارة الأمريكية بالقاهرة، السفير الأمريكي جوناثان كوهين يتقدم بالشكر للحكومة المصرية والشعب المصري على إسهامكم الكريم بالإمدادات الطبية التي ستساعدنا في مواجهة أزمة جائحة كوفيد-19)."

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد وجه بإرسال مساعدات طبية للولايات المتحدة لمواجهة فيروس "كورونا"، في إطار الدعم والتعاون مع الدول الصديقة، والعلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين،بحسب الهيئة الوطنية للإعلام المصرية.

وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤول أمريكي أن طائرة عسكرية مصرية من طراز سي – 130 محملة بالإمدادات الطبية ستصل اليوم الثلاثاء إلى الولايات المتحدة للمساعدة في مكافحة فيروس كورونا.

وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز ، ارتفعت الإصابات بكورونا في الولايات المتحدة إلى 816240والوفيات إلى 34630.