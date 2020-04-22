قال الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إنه تم إزالة ما يفوق 12 ألف مخالفة بناء وتعديات منذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتعامل بحزم مع المخالفات.

وأضاف «قاسم»، في مداخلة هاتفية لفضائية «إم بي سي مصر 2»، اليوم الأربعاء، أن إزالات المخالفات التي تتم في الفترة الحالية، تشمل التعدي على أملاك الدولة، ومخالفات البناء، إضافة إلى البناء على الأراضي الزراعية، لافتًا إلى أنه فور رصد المخالفة يتم تحريرها وإزالتها، وإحالة المخالف للنيابة العسكرية، وفقًا لقانون الطوارئ.

واستطرد: «الدولة قادرة على فرض هيبتها بكل قوة واستعادة حقوقها كاملة على ملكيتها وأراضيها لأن دة حق الشعب والأجيال القادمة»، مؤكدًا أن المحافظات نجحت في أداء مهمة رصد المخالفات والإزالات، بفضل جهود المحافظين ونوابهم وسكرتيري العموم إضافة إلى وحدات الإدارة المحلية التنفيذية ومديري الأمن ووحدات إنفاذ القانون.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن توجيه رئاسي بالتعامل بصورة حاسمة مع البناء العشوائي، خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في والتعدي على ممتلكات الدولة والأراضي الزراعية، وذلك بالإزالة الفورية وإحالة القضايا إلى النيابة العسكرية، وفقًا لقانون الطوارئ.