كوريا الشمالية تتجاهل ما يتردد حول صحة الزعيم كيم جونج أون

تجاهلت كوريا الشمالية ما يتردد عن صحة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون اليوم الأربعاء، وذلك عقب أن أفادت تقارير إعلامية أمريكية أنه في حالة حرجة.

وكانت وسائل إعلام أمريكية قد ذكرت أمس الثلاثاء أن جونج اون، الذي يعتقد أنه يبلغ من العمر 36 عاما، ليس في حالة جيدة عقب خضوعه لعملية في القلب ويتلقى العلاج حاليا.

ولم تشر وسائل الاعلام الكورية الشمالية اليوم إلى مكان الزعيم الكوري الشمالي أو أخر ظهور علنى له.

ولم يستطع مكتب الرئيس الكوري الجنوبي "مون جان ان" تأكيد التقارير التي تفيد باعتلال صحة الزعيم الكوري الشمالي، التي ذكرتها شبكة سي إن إن أولا، و قال إنه لا توجد دلالات على أن جونج اون يعاني من مشاكل صحية خطيرة.

وكانت صحيفة ديلي ان كيه الاليكترونية، التي تتخذ من كوريا الجنوبية مقرا لها ، المتخصصة في أخبار كوريا الشمالية، قد ذكرت في وقت سابق أن كيم خضع لعملية جراحية في القلب في 12 أبريل الجاري، ويتعافى في إحدى الفيلات.

ونقلت الصحيفة عن أحد الأشخاص داخل كوريا الشمالية القول إن العملية الجراحية كانت ضرورية بسبب عدة عوامل تشمل الوزن الزائد لجونج أون وتدخينه للسجائر وعمله الكثير.