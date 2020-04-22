 منظمة التحرير الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية وفاة معتقل في سجونها - بوابة الشروق
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منظمة التحرير الفلسطينية تحمل إسرائيل مسؤولية وفاة معتقل في سجونها

(د ب أ)
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 9:36 ص | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 9:36 ص

حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في منظمة التحرير الفلسطينية إسرائيل المسؤولية عن وفاة معتقل فلسطيني اليوم الأربعاء في سجونها.

وقالت الهيئة، في بيان، إن المعتقل نور البرغوثي 23 عاما من بلدة عابود قضاء رام الله، توفى داخل سجن "النقب الصحراوي"، علما بأنه محكوم بالسجن ثماني سنوات، ومعتقل منذ قرابة الأربع سنوات.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن البرغوثي تعرض للإغماء الشديد وتأخرت الإدارة في نقله وإنعاشه ما أدى إلى وفاته، مشيرا إلى ارتفاع عدد الأسرى الذين قضوا داخل السجون الإسرائيلية إلى 223 منذ عام 1967.

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