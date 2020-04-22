مستقبل وطن أسيوط تستقبل شهر رمضان بتوزيع 150 ألف شنطة رمضانية

وزعت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط، كميات كبيرة من المواد الغذائية، تحت إشراف المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة ووكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، وذلك في إطار تفعيل دور الحزب المجتمعي لمبادرة حياة كريمة لشعب عظيم التي أطلقها الحزب وذلك لتوزيعها على العمالة غير منتظمة ومحدودي الدخل بالقري والمدن في ظل الظروف التي تشهدها البلاد.

وقال المهندس ياسر عمر أمين الحزب بالمحافظة وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الكميات التي تم تجهيزها بلغت ١٥٠ ألف شنطة رمضانية حتى الآن، وذلك من خلال الجهود الذاتية كتبرعات أعضاء الحزب الممثلة في نواب الهيئة البرلمانية عن الحزب وعدد من أمناء الأمانات النوعية، وأعضاء هيئات المكاتب وأهل الخير من أبناء أسيوط.

وأوضح أنه أمانة المحافظة، وزعت اليوم، ٣٠ ألف شنطة رمضانية، على أهالي القرى الأكثر احتياجا بإجمالي ١٨ قرية بعدد من مراكز المحافظة المختلفة.

يأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الدولة المصرية ومؤسساتها من خلال إطلاق وتنظيم الفعاليات والمبادرات المجتمعية، في مختلف المجالات، لتلبية احتياجات المواطنين، للتخفيف عنهم، في إطار مبادرة "حياة كريمة".