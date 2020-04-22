 حاكم دبي يفرج عن 874 سجينا من مختلف الجنسيات بمناسبة رمضان - بوابة الشروق
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حاكم دبي يفرج عن 874 سجينا من مختلف الجنسيات بمناسبة رمضان

محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات
دبي - د ب أ
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 9:40 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 9:40 م

أعلنت إمارة دبي، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 874 سجينا من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قرر الإفراج عن 874 نزيلاً من نزلاء المؤسسات الإصلاحية والعقابية في دبي من مختلف الجنسيات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأوضح المستشار عصام الحميدان، النائب العام لإمارة دبي أن العفو يهدف إلى منح المشمولين بالعفو، فرصة الانضمام إلى ذويهم في هذه المناسبة بما تحمله من قيم الرحمة والتسامح وفرصة كبيرة للتوبة.

وباشرت النيابة العامة في دبي التنسيق مع شرطة دبي والجهات المختصة لتنفيذ أمر العفو قبيل بدء شهر رمضان.


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