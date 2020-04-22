ممثلة الصحة العالمية في لبنان تدعو إلى الاستمرار في إجراءات مكافحة كورونا

دعت ممثلة منظمة الصحة العالمية في لبنان إيمان الشنقيطي، اليوم الأربعاء، إلى الاستمرار في الالتزام بإجراءات التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشنقيطي، عقب لقاء جمعها بالرئيس اللبناني ميشال عون، إن "الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة في لبنان والحكومة من خلال التعبئة العامة والتعليمات المتبعة، ساعدت كي نصل إلى الحالة التي نتمتع بها اليوم".

وعبرت عن شكرها لدولة الكويت بسبب مساهمتها السخية لمنظمة الصحة، ما سمح بتوفير القدرة على إجراء مئة ألف فحص مخبري، ما سيرفع قدرة المسح العددي ليصل إلى معدل الـ15 ألف فحص لكل مليون مواطن بالتالي في اتخاذ الإجراءات المناسبة خلال الأسبوعين المقبلين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في وقت سابق ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا إلى 682 حالة بعد تسجيل خمس إصابات جديدة، كما ارتفعت الوفيات إلى 22 حالة.