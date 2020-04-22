حسن شحاتة: تأهلنا لكأس العالم 2010 ولكن «اتضحك علينا»

أكد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر، أن المنتخب كان يستحق التأهل لمونديال 2010، على حساب الجزائر، مشيرًا إلى أنه كان يفضل لعب المباراة الفاصلة في الإمارات أو جنوب إفريقيا.

ولعب منتخب مصر مباراة مع الجزائر في السودان لحسم المتأهل للمونديال، وخسر الفراعنة بهدف نظيف، وفشل الجيل الذهبي في التأهل لكأس العالم.

وقال شحاتة في تصريح لقناة "صدى البلد":« تأهلنا لكاس العالم في 2010، ولكن «اتضحك علينا»، نحن خسرنا 3 – 1 من الجزائر خارج أرضنا، وفزنا في مصر 2 – 0، وأصبحنا متعادلين في النقاط ولكن فارق الهدف الذي سجلناه خارج الأرض كان في صالحنا، واللائحة تغيرت حينها».

وأضاف:«قلت كيف نلعب مباراة فاصلة وفارق الأهداف في صالحنا، وعرفت بعد ذلك أن مجلس الإدارة قام بعمل اجتماع لتحديد قرار ملعب اللقاء الفاصل».

وواصل:«اللائحة تغيرت بعدها بسنة، وحين تحديد ملعب المباراة الفاصلة طالبت اللعب في الإمارات، ولكن قالوا يجب أن تكون المباراة في إفريقيا، فطلبت أن نذهب إلى جنوب إفريقيا ولكنهم قالوا أنها بعيدة للغاية على جماهيرنا».

وأكمل:«اقترح أيمن يونس إننا نذهب للسودان، وكنا لم نعرف إننا سوف نعانى بهذه الطريقة، ولكن هو اختياره كان بناء على إن المسافة قريبة وأن الشعب السوداني يحبنا وكان لديه الحق في ذلك».