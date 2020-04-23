ميركل وبوتين يبحثان هاتفيا أزمة كورونا والوضع في أوكرانيا وسوريا وليبيا

أعلن الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحثا في اتصال هاتفي أزمة كورونا العالمية والوضع في أوكرانيا وسوريا وليبيا.

وأوضح الكرملين أن المحادثات الهاتفية جاءت بمبادرة من جانب الألماني.

وشدد الكرملين على أهمية التنسيق بشكل وثيق للجهود الدولية في إطار مكافحة الجائحة مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن ألمانيا وروسيا تعتزمان التعاون الثنائي عبر الوزارات المعنية في الجانبين.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثار استياء بسبب إعلانه وقف تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية بدعوى سوء إدارتها وثقتها في البيانات الصادرة عن الصين.

يشار إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا في روسيا يرتفع بشكل قوي، فقد ارتفع هذا العدد اليوم بمقدار 5200 ليصل إلى 58 ألف حالة، فيما زاد عدد الوفيات عن 500 حالة.

وفي شأن منفصل، ذكر الكرملين أن الجانبين ناقشا "ملف تسوية الأزمة الداخلية الأوكرانية"، ولفت إلى أن الجانبين قَيَّما تبادل المحتجزين بين طرفي النزاع في منطقة دونباس، تقييما إيجابيا.

وأكد الجانبان ضرورة استمرار تطبيق بنود وثيقة "مجموعة التدابير" الخاصة بتسوية الأزمة الأوكرانية، وهي البنود التي تم الاتفاق عليها في مينسك، كما ذكر الكرملين أن ميركل وبوتين ناقشا أيضا التطورات الأخيرة في كل من سوريا وليبيا، بالإضافة إلى الوضع الراهن في أسواق النفط العالمية.