في 22 أبريل من كل عام، تحتفل الدول بيوم الأرض الذي يهدف لنشر التوعية حول أهمية الحفاظ على كوكب الأرض والطبيعة لتظل الحياة مستمرة.

ويوم الأرض يعيد للأذهان ذكريات من أكثر الحوادث التي كان لها تأثير خطير على الأرض والإنسان، وأبرزها حادث تشيرنوبل النووي الذي وقع في 26 أبريل من عام 1986 بشمال أوكرانيا السوفيتية، أي بعد 16 عاما من الاحتفال بيوم الأرض للمرة الأولى، وكان سببه محاولة العمال معرفة ما إذا كان من الممكن تبريد المفاعل إذا فقدت المحطة الطاقة أم لا، ولكن خلال الاختبار تم انتهاك بروتوكولات الأمان وارتفعت الطاقة في المصنع وتحديدًا في المفاعل الرابع، ليقع انفجار مدمر يتسبب في تسرب المواد المشعة.

بمجرد وقوع الحادث، حاول رجال الإطفاء إخماد الحرائق في المصنع باستخدام الوسائل المعتادة، وبعد الفشل في احتواء الموقف تم استخدام الطائرات التي ألقت الرمال على مناطق اشتعال النيران.

وخلال إخماد الحريق، تم إجلاء 335 ألف شخص من المنازل المحيطة بالمفاعل، والتي كانت عبارة عن مدينة مصغرة للعمال والمهندسين وأسرهم خلال 36 ساعة من بدء الكارثة التي مات بسببها ما لا يقل عن 28 شخصًا كانوا داخل المحطة أثناء الانفجار و100 من السكان، وأصيب 6 آلاف طفل ومراهق بسرطان الغدة الدرقية بعد تعرضهم للإشعاع الذري الناتج عن الحادث، وفقًا للجنة الأمم المتحدة العلمية.

والمعدل الحقيقي للوفيات مازال متغيرا، حيث إن كيت براون، مؤرخة علمية بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، كشفت عن أرقام مختلفة للكارثة، موضحة أن 31 شخصًا لقوا حتفهم في أعقاب الانفجار، وبلغت نسبة الضحايا بشكل عام 4 آلاف شخص بسبب الإشعاع، حسبما ذكرت شبكة "بي بي سي".

وبعد حوالي 34 عاما من كارثة تشيرنوبل، مازال الخطر مستمرًا ويهدد البشرية، حيث توقع باحثون دوليون أن المئات معرضون لمستويات عالية من الإشعاع حتى الآن بسبب اليورانيوم الذي شق طريقه للغلاف الجوي، وهذا سيزيد من نسبة إصابة العديد بالسرطان، وستتحمل الأجيال الخطر، ولكن هذا الرأي مازال قيد الدراسة رغم مرور السنوات، وفقًا لمجلة "ناشيونال جيوجرافيك".

ويقدر العلماء أن المنطقة المحيطة بالمصنع لن تكون صالحة للسكن لمدة تصل إلى 20 ألف عام؛ بسبب وجود بقايا من الإشعاع الذي سيقتل أي شخص ببطء بسبب السرطان، موضحين أنه من المتوقع أن تكون مدينة بريبيات التي وقع فيها الانفجار نظيفة عام 2065، ولكن مازال هناك دراسات تجرى على المدينة.

وعلى مستوى الطبيعة، لا تزال ملامح الكارثة ظاهرة على الغابات والحياة البرية المحيطة بالمدينة، حيث أصبحت حوالي 4 أميال مربعة من الأشجار تعرف باسم "الغابة الحمراء"؛ لأن الكثير من الأشجار تحولت من اللون الأخضر إلى البني المحمر وماتت بعد امتصاص مستويات عالية من الإشعاع، ولا يستطيع أحد تغيير هذا الوضع حتى الآن.

وحسبما ذكر موقع "يو إس أي توداي"، فإن ابتعاد البشر عن المنطقة المحيطة بالكارثة النووية أدى إلى انتعاش الحياة البرية داخلها، حيث إن عدد الذئاب زاد 7 مرات عن المعدل الطبيعي الذي كان عليه وقت إقامة المفاعل، وغيرها من الحيوانات البرية.