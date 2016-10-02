البرلمان يحيل إلى الحكومة 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى

أحال مجلس النواب في جلسته العامة برئاسة الدكتور علي عبد العال اليوم الأربعاء، إلى الحكومة 51 تقريرا للجنة الاقتراحات والشكاوى تتضمن اقتراحات برغبات مقدمة من النواب بشأن عدد من المشكلات في مختلف المحافظات، لاتخاذ اللازم بشأنها.

وتضمنت التقارير التي استعرضها مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بشأن إنشاء مكتب شئون اجتماعية بقرية سفلاق– مركز ساقلته – محافظة سوهاج، وإعادة المحذوفين من معاش تكافل وكرامة لمستحقيه خاصة الأرامل والمطلقات، وتنفيذ التعاقدات السابقة للمواطنين مع شركة ناشيونال جاس والتي تم تحصيل رسومها – مدينة العاشر من رمضان – محافظة الشرقية، وتوصيل الغاز الطبيعي لمجلس قروي شوشه – مركز سمالوط – محافظة المنيا.

كما شملت التقارير بشأن توصيل الغاز الطبيعي لقرى (طحلة، وكفر طحلة، دجوى، أشراف دجوى) - محافظة القليوبية وتوصيل الغاز الطبيعي بعزبة الزيتون التابعة لمركز ومدينة قليوب – محافظة القليوبية ، وتوصيل الغاز الطبيعي لحى الزهراء وكذا حي الشهداء بسخا قسم أول كفر الشيخ – محافظة كفر الشيخ ، وتوصيل الغاز الطبيعي لبعض قرى مركز إيتاى البارود – محافظة البحيرة ، وإنشاء محطات غاز طبيعي للسيارات فى مدينة نجع حمادي داخل محطات وقود الوطنية – محافظة قنا.

وشملت التقارير إنشاء سوق سيارات بحي الكوثر – محافظة سوهاج، وإنشاء سوق نموذجي على قطعة أرض ملك الدولة الواقعة نهاية شارع الجيش عزبة كامل صدقي القبلية- حي المعصرة- محافظة القاهرة ، وإحلال وتجديد طريق القضاة بمركز كفر صقر بدءاً من كوبري أبو مسعود من مصرف صان القبلي محافظة الشرقية ورصف الطريق من أمام النجدة حتى بنهباي بقرية بنايوس بمركز الزقازيق – محافظة الشرقية ، وإنشاء فرع لجهاز حماية المستهلك بمدينة السنبلاوين – محافظة الدقهلية.

التقارير التي تم استعرضها في الجلسة العامة، شملت أيضا، إنشاء وحدة غسيل كلوي للأطفال بمستشفى دار السلام المركزي – محافظة سوهاج ، وتوفير التجهيزات اللازمة لمستشفى ديرب نجم المركزى – محافظة الشرقية وتحويل الوحدة الصحية لطب الأسرة بقرية بنى شبل – مركز الزقازيق إلى مركز طبى – محافظة الشرقية ، وتطوير وتوسيع قسم الطوارئ بمستشفى الهرم – محافظة الجيزة وتشغيل مستشفيات قرى العصلوجيوالزنكلون وبردين – بهنباي – شنبارة – بني عامر – بيشة قايد – مركز الزقازيق – محافظة الشرقية.

وتضمنت التقارير أيضا، إنشاء مدينة للأسماك بمنطقة المثلث ببورسعيد – محافظة بورسعيد ، وإنشاء ميناء صيد على بحيرة المنزلة لخدمة الصيادين فى محافظات بورسعيد – الدقهلية – دمياط، وتغطية مصرف (8) الجزء المار بوسط قرية دمرو بين الكتلة السكنية بطول (1,750كم) – مركز سيدي سالم - محافظة كفر الشيخ وإنشاء كوبري علوي على ترعة الإبراهيمية لربط شرق مدينة ديروط بغربها – محافظة أسيوط، وتشغيل مشروع الري المطور بمركز ديرب نجم – محافظة الشرقية.

كما شملت توفير جهاز إنتاج النيتروجين السائل لمديرية الطب البيطري – محافظة المنيا، وتغطية مساحة (250 مترًا) من ترعة نزلة الأبلف – بني فيز – مركز صدفا – محافظة أسيوط وبشأن أن يكون مقر مجلس إدارة شركة انوبك للبترول بمدينة أسيوط وأن يقتصر التعيين بها على أبناء محافظة أسيوط وإنشاء مبنى للنيابة الإدارية بمدينة تمي الأمديد على قطعة أرض أملاك دولة – محافظة الدقهلية.

وتضمنت التقارير بشأن إصدار قرار استبدال بخصوص أرض الأوقاف بمدينة السرو – مركز الزرقا بناحية كفر المياسرة والتابعة لوقف سيد الخواجة الحديدي – محافظة دمياط ورصف طريق العزبة الحمراء بهوت – مركز نبروه – محافظة الدقهلية حتى الطريق الرئيسي بالإضافة إلى استكمال طريق عزبة بنانى حتى الطريق الرئيسي وتدبير الاعتماد المالي لإنشاء كوبري على النيل بمدينة بنها – محافظة القليوبية ، وبشأن تطوير محطة مترو الأنفاق بمدينة شبرا الخيمة.