تحذير أمريكي من موجة ثانية لفيروس كورونا قد تكون أسوأ من الأولى

حذر مدير مركز مراقبة الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة الأمريكية، روبرت ريدفيلد، من موجة ثانية من وباء «كوفيد 19» في الولايات المتحدة الأمريكية، قد تكون أسوأ من الموجة الأولى؛ نظرًا لتزامنها مع بداية الإنفلونزا الموسمية.

ودعا «ريدفيلد»، حسبما نشرته وكالة الأنباء الفرنسية، صباح الأربعاء، الأمريكيين إلى الاستعداد والحصول على لقاح، قائلًا: «هناك احتمال أن تكون هجمة الفيروس على بلادنا الشتاء المقبل أصعب من الهجوم الذين نشهده الآن».

ووصل إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أكثر من 819 ألف حالة إصابة، بينما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أكثر من 45 ألف حالة وفاة.