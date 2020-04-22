محافظ كفرالشيخ ونائبه يتفقدان منافذ بيع السلع الغذائية استعدادا لحلول رمضان

قادا اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، وعمرو البشبيشي، اليوم الأربعاء، حملة تموينية مُكبرة على منافذ بيع السلع الغذائية بالمدينة؛ لضمان توافر وجودة جميع أنواع السلع الغذائية من الخضروات والفاكهة واللحوم والدواجن، استعداداً لحلول شهر رمضان.

ويأتي ذلك في إطار الحد من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وذلك بحضور اللواء ياسر حفناوي، السكرتير العام المساعد، واللواء جمال سامون، مساعد مدير أمن كفرالشيخ للأمن العام، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والمحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد محافظ كفرالشيخ، استمرار إقامة الحملات التموينية المُكبرة والمتابعة والمرور على المحلات العامة يومياً على أماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، أو المواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، لضمان توافر وجودة السلع الغذائية، والتأكد من تفعيل الإجراءات الصحية بارتداء الكمامات والقفازات.

وأشار إلى أن ذلك بجانب التأكد من الشهادات الصحية للعاملين في المنشآت التجارية، بالإضافة إلي استمرار عملية التطهير والتعقيم الوقائي، ومنظومة جمع القمامة، وكذا التفتيش علي صلاحية السلع والأسعار، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، " الصحة، الطب البيطري، التموين، مباحث التموين، أجهزة الحكم المحلي، مديرية أمن كفرالشيخ "، لوصول السلع آمنة وصحية للمواطن.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على استمرار تكثيف الرقابة من جميع الجهات الرقابية، على توافر وجودة كل السلع الغذائية بالأسعار المناسبة وخاصة الهامة والضرورية منها بالأسواق، وفروع الجملة والمجمعات الاستهلاكية والتجار التموينيين، ومتابعة منافذ أهلاً رمضان، وتوفير السلع بالجودة المطلوبة، وبأسعار تنافسية وبأقل من مثيلاتها بالسوق المحلي، وكذا المجمعات الاستهلاكية.