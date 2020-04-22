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تدرس المفوضية الأوروبية تقديم قرض بقيمة 3 مليارات يورو (26ر3 مليار دولار) للدول المجاورة للاتحاد الأوروبي، تشمل 2ر1 مليار يورو لأوكرانيا.

وسوف يتم توجيه أموال القرض، الذي يجب أن يحظى بموافقة الدول الأوروبية ونواب التكتل الأوروبي، إلى عشر دول، تشمل دولا راغبة في الانضمام لعضوية الاتحاد مثل ألبانيا والبوسنة ومونتنيجرو بالإضافة إلى دول أخرى مثل جورجيا وتونس والأردن. وسوف تحصل أوكرانيا على الحصة الأكبر.

وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفيسكيس: "دعم الدول الجارة لنا خلال هذا الوقت من الأزمة أمر أساسي للحفاظ على استقرار المنطقة".