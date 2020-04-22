أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تأييده مشروع قانون من شأنه أن يستكمل تمويلا للشركات الصغيرة كان قد نفد، ويوفر المال لإجراء فحوصات لكشف حالات إصابة بفيروس كورونا ولصالح المستشفيات، حسبما ذكرت وكالة أنباء بلومبرج.

ووافقت الولايات المتحدة على أول معدات لإجراء فحص كوفيد- 19 في المنزل، بينما ستبدأ المملكة المتحدة تجارب المصل على البشر بعد غد الخميس.

وارتفعت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بنسبة 7ر5 % عن أمس لتصل إلى 810 آلاف و 561 حالة، وهي أكبر زيادة يومية منذ 10 نيسان/ أبريل، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة أنباء بلومبرج.

وتجاوز ذلك معدل الزيادة في حالات الإصابة بالفيروس أمس الاثنين بنسبة 7ر2 %، ومتوسط ​​الزيادة اليومية البالغ 4ر4 % على مدار الأسبوع الماضي.

وفي نيويورك، بؤرة تفشي المرض في الولايات المتحدة، ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس بنسبة 5ر3 %، لتصل إلى نحو 256 ألفا.

وسجلت ولاية نيو جيرسي رقما قياسيا لحالات الوفاة بالفيروس في يوم واحد بلغ 379 حالة وفاة جديدة، مما رفع إجمالي عدد حالات الوفاة في ثاني أكثر الولايات تضررا إلى 4753 حالة. وارتفعت حالات الإصابة بالفيروس في نيو جيرسي بنسبة 9ر3 %.

وقال حاكم ولاية كاليفورنيا جافن نيوسام إن الولاية شهدت زيادة بنسبة 4ر7 % في الحالات الإيجابية منذ أمس الاثنين. وسجلت الولاية 60 حالة وفاة، بزيادة 5 %.

وسجلت فلوريدا 27 ألفا و 495 حالة إصابة بالفيروس، بزيادة بنسبة 1ر3%، عن اليوم السابق. وبلغت الوفيات 839 بزيادة بنسبة 3ر6 %.

من جهة أخرى، منحت الخزانة الأمريكية 9ر2 مليار دولار لشركات الطيران.