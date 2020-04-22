 إزالة 953 حالة تعد على أرض زراعية في بني سويف - بوابة الشروق
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إزالة 953 حالة تعد على أرض زراعية في بني سويف

حازم الخولى:
نشر فى : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 9:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 22 أبريل 2020 - 9:30 م

أعلن محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 788 حالة تعد على الأراضى الزراعية، فيما تم إزالة 165 حالة تعد على أراض أملاك الدولة، وإيقاف 138 حالة بناء مخالف دون ترخيص، على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال مناقشته للتقرير، الذي عرضه اللواء هشام شادي السكرتيرالعام، بخصوص سير العمل في حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة والتصدى للبناء المخالف، التي يتم تنفيذها بالتعاون بين الوحدات المحلية ومديرية الزراعة والإدارة العامة للأملاك، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية المعنية.

يأتي ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتكليفات الحكومة بعدم استغلال البعض للظروف الحالية لارتكاب مخالفات بناء أو تعديات، أثناء تطبيق إجراءات مجابهة انتشار فيروس كورونا.


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