ترامب: أتمنى أن يكون زعيم كوريا الشمالية بصحة جيدة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يتمنى أن يكون زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون بصحة جيدة، وذلك في ضوء تقارير إعلامية تفيد بأنه في حالة صحية حرجة عقب خضوعه لجراحة.

وبينما لم يؤكد ترامب تلك التقارير الإعلامية، قال: "أتمنى أن يكون على ما يرام.. حظ سعيد".

وأشار ترامب إلى أن التقرير الإعلامي الأولي الذي أورد هذا النبأ جاء من شبكة (سي إن إن)، وأضاف: "أنا لا أمنحها قدرا كبيرا من المصداقية".

ولم يرد تعليق رسمي من كوريا الشمالية، كما لم يؤكد مكتب الرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن تلك التقارير، قائلا إنه لا توجد مؤشرات على أن كيم يعاني من مشكلات صحية خطيرة.

وقال ترامب: "تجمعني علاقة طيبة للغاية به".

والتقى كيم وترامب مرتين في اجتماعين تاريخيين بديا أنهما حولا الدفة بعيدا عن إمكانية نشوب نزاع مباشر، إلا أن هذين الاجتماعين فشلا في رأب الانقسامات العميقة بين الدولتين المسلحتين نوويا.